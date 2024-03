Antonio Andrade prestigia entrega de notebooks do Profe Digital para profissionais da rede estadual de educação em Porto Nacional

Em uma noite marcada por compromisso e reconhecimento, foi realizada a entrega de notebooks aos profissionais da rede estadual de ensino em Porto Nacional.

A entrega especial aconteceu nesta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, na Escola Militar Custódia da Silva Pedreira, e foi acompanhada por professores, gestores das escolas, coordenadores, além de autoridades.

Acompanhado do secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, do superintendente da educação, Edinho Fernandes e da superintendente regional de educação, Araildes Almeida, Andrade, reafirmou seu compromisso com a educação.

“Esse momento é de fato muito importante, não é apenas uma entrega de equipamentos tecnológicos, significa o fortalecimento de algo imprescindível que é a base de desenvolvimento para a sociedade, a educação”, explicou o deputado.

Antonio Andrade, ainda destacou em seu discurso: “O governador Wanderlei Barbosa e o secretário Fábio Vaz estão de parabéns por essa visão progressista da educação, por isso, tem meu apoio incondicional. Enquanto deputado federal, destinei para o estado recursos na ordem de R$10 milhões que serão investidos no setor. Estamos construindo um legado educacional transformador no Tocantins, garantindo um futuro brilhante para essa geração e as futuras”, concluiu o parlamentar.

Na ocasião, o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, ressaltou que a entrega dos computadores beneficia diretamente os professores e os alunos, pois, a ferramenta irá possibilitar um salto qualitativo no processo de ensino aprendizagem, trazendo inovação e tecnologia avançada para as práticas pedagógicas no ensino público do Tocantins.

Por fim, Fábio Vaz agradeceu a parceria com o deputado Antonio Andrade em prol da educação. “Antonio Andrade é um grande parceiro, agradeço imensamente seu empenho em contribuir para melhor qualidade de ensino em todo nosso estado, investindo nos estudantes e valorizando os profissionais da educação, muitíssimo obrigado”, concluiu.

Presenças

Deputado federal, Antonio Andrade: secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz: superintendente estadual de Educação: Edinho Fernandes, superintendente regional de Educação, Araildes Almeida: deputado estadual, Cleiton Cardoso: deputado estadual, Valdemar Júnior: prefeita de Santa Rita do Tocantins, Neila Maria: Prefeito de Monte do Carmo, Arquivardes Avelino (Date), dentre outras autoridades e lideranças.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade