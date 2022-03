No aniversário de Wanderlândia, governador Wanderlei Barbosa inaugura Núcleo de Identificação e anuncia asfaltamento entre os povoados Floresta e Araçulândia

Como parte da programação comemorativa dos 39 anos de emancipação política de Wanderlândia, no norte do Estado, o Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, inaugurou neste domingo, 13, o Núcleo de Identificação Civil da cidade e o asfalto de ruas e avenida construído em convênio com a Prefeitura local. O Governador também participou da inauguração de diversas obras municipais e anunciou o asfaltamento da ligação dos povoados Araçulândia e Floresta.

A implantação do Núcleo de Identificação Civil faz parte da política de descentralização dos serviços públicos da esfera estadual. A iniciativa é resultado da parceria do Governo do Tocantins com a Prefeitura de Wanderlândia com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços prestados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-TO), por meio do Instituto de Identificação. Os serviços dizem respeito à emissão de Carteira de Identidade (1ª e 2ª vias).

O Governador Wanderlei Barbosa explicou que a descentralização dos serviços da SSP é uma forma de garantir que a população exerça a sua cidadania. “É nossa missão e é um ato de cidadania. É isso que queremos, aproximar cada vez mais os serviços públicos da população”, reforçou.

Posicionamento também reiterado pelo titular da pasta da Segurança Pública, Vlademir Costa. “Essa ação representa muito mais que política social, ela proporciona dignidade, inclusão social e cidadania”, complementou.

Asfalto

Acompanhado do prefeito de Wanderlândia, Djalma Júnior, o governador Wanderlei Barbosa inaugurou o asfalto de ruas e avenidas construído por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos. As obras demandaram um investimento superior a R$ 1,9 milhão.

O Governador salientou que nesses pouco mais de quatro meses à frente da gestão, foi possível criar e implantar políticas públicas estratégicas para a população tocantinense tendo os prefeitos como grandes aliados no processo. “Desde o primeiro mês nós idealizamos como faríamos as parcerias com os municípios, como é o caso aqui de Wanderlândia, onde o prefeito Djalma foi ágil e hoje estamos entregando à população a primeira etapa do asfalto”, destacou Wanderlei Barbosa.

Visita aos povoados

Em visita ao povoado de Araçulândia, o governador Wanderlei Barbosa ouviu demandas da população e anunciou o compromisso de realizar as obras de pavimentação asfáltica do trecho de 4 km que liga a comunidade à BR-153 e ao povoado Floresta. “É um compromisso que estamos assumindo com essa comunidade. Vamos fazer o possível para realizar essa obra que já conta com o apoio dos deputados da região”, frisou.

Já no povoado Floresta, o Governador participou da entrega da Escola Municipal Engenheiro Bernardo Sayão.

Inaugurações

Na sede do município, Wanderlei Barbosa acompanhou a visita à Escola Municipal Antônio Neto das Flores e a entrega de máquinas, de quatro casas populares construídas pelo município, além da entrega simbólica de 112 títulos definitivos urbanos.

O prefeito Djalma Júnior destacou que o governador Wanderlei Barbosa é um grande parceiro e um grande líder, e que em um curto espaço de tempo conseguiu estabelecer políticas públicas importantes para a população. “As obras inauguradas hoje e o anúncio do asfaltamento ligando os povoados de Araçulândia e Floresta mostram a visão e a determinação do Governador. Ele tem a nossa admiração e a credibilidade do povo”, pontuou.

A programação foi acompanhada por deputados estaduais, representantes do Tocantins no Congresso Nacional, vereadores e populares.