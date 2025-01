Naturatins apreende 900 metros de redes de pesca durante Operação Piracema

Para combater a pesca ilegal no período de defeso, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) realizou, entre os dias 15 e 20, mais uma etapa da Operação Piracema. As ações, que ocorreram nas regiões norte, sul e no Parque Estadual do Cantão (PEC), resultaram na apreensão de 900 metros de redes de pesca.

A operação foi realizada em conformidade com a Portaria nº 215/2024, que regulamenta o período de proibição de pesca durante a Piracema, medida essencial para garantir a reprodução e a preservação dos peixes.

O gerente de fiscalização do Naturatins, Cândido José dos Santos Neto, ressaltou que as ações de fiscalização são fundamentais para garantir a preservação dos recursos pesqueiros e o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos do Estado, assegurando um futuro sustentável para as comunidades que dependem desses recursos. “A pesca predatória não prejudica apenas o meio ambiente, mas também as comunidades que dependem da atividade pesqueira. A conscientização dos pescadores sobre o período de defeso é um dos pilares da nossa operação, e estamos intensificando o trabalho de orientação, além de fiscalizar rigorosamente as práticas ilegais. O órgão ambiental seguirá atuando de forma contínua para proteger nosso patrimônio natural e garantir que as futuras gerações possam continuar a usufruir de nossos recursos naturais de maneira equilibrada e sustentável”, frisou.

Região Norte

Na região norte, a operação de fiscalização foi realizada nos municípios de Pedro Afonso, Rio Sono, Miracema, Itapiratins e Tupiratins. Coordenadas pelo fiscal ambiental do Naturatins, Antoniel Gouveia, as ações tiveram como objetivo garantir o cumprimento da Portaria nº 215/2024, que regulamenta a pesca durante a Piracema, além de promover atividades educativas voltadas à conscientização sobre os impactos negativos da pesca predatória no meio ambiente e nas comunidades que dependem da pesca para sua subsistência. A operação resultou na apreensão de 900 metros de redes de pesca ilegais.

Parque Estadual do Cantão

Na região do Parque Estadual do Cantão, as ações de fiscalização abrangeram os municípios de Caseara, Marianópolis e Pium. A operação foi realizada no Rio Araguaia, Rio do Coco e nos lagos Seco, Caboclo e dos Crentes. Também foram monitorados diversos pontos de pesca, como o Porto das Balsas, além de outras áreas estratégicas na região.

Região sul

No sul do Tocantins, o Naturatins, por meio da equipe de fiscalização do Polo III, com sede em Gurupi, realizou ações nos rios Santa Tereza e Santo Antônio, além dos lagos da região, abrangendo os municípios de Sucupira, Peixe e Gurupi. A equipe promoveu patrulhamentos tanto aquáticos quanto terrestres, abordando embarcações, verificando as carteiras de pesca e vistoriando veículos que transitavam nas proximidades dos rios.

Além disso, foram realizadas visitas a peixarias locais para verificar os estoques de pescado e garantir que não houvesse comercialização irregular durante o período de defeso.