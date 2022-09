Na TV PT-Brasil, Paulo Mourão fala da indignação com ‘descaso com povo’ e ‘desafios para desenvolver TO’

Por Assessoria

Paulo Mourão, candidato do PT ao governo do Tocantins foi o entrevistado da TV PT-Brasil na manhã desta quinta-feira, 8, e mostrou que a sua visão enquanto gestor vem em defesa da educação e da força da juventude para turbinar a economia do estado.

O candidato apresentou sua indignação com o descaso dos governantes atuais com o povo pobre do estado e do país. Mourão falou dos desafios que vê o tocantinense enfrentando diariamente. Durante suas visitas às cidades do Estado afirmou encontrar inúmeras famílias passando por necessidades básicas de alimentação, enquanto faltam projetos que atendam de fato estas pessoas.

“Vamos despertar no nosso povo a consciência política e com isso entender a importância de eleger políticos comprometidos com ações de desenvolvimento humano, crescimento econômico com sustentabilidade e responsabilidade social” enfatizou Mourão, que completou dizendo que é preciso pensar no Estado, não somente moderno mas, também saudável, “pois investir em saúde pública é cuidar das pessoas”. Neste sentido, se comprometeu com os projetos que salvam vidas.

Paulo Mourão ainda pontuou como prioridade no seu governo a formação e capacitação da juventude para o mercado de trabalho em todos os aspectos da sociedade. Como sempre defende a educação como base para o desenvolvimento da sociedade, pretende realizar parcerias com os Institutos Federais do Tocantins e as Universidades, para efetivação dos projetos. Mourão falou o quanto os governos petistas são comprometidos com a formação educacional, lembrou que ele próprio ajudou a criar Instituições importantes no Tocantins e que Lula, enquanto presidente, criou onze Institutos Federais no Estado.

Sobre a situação atual da educação, o candidato fez a seguinte colocação: “hoje falo de Augustinópolis, na região do Bico do Papagaio, onde a internet é fraca. Isso dificulta o dia a dia nas escolas, a vida dos professores e dos estudantes e não tem um projeto que vise resolver isso”. O resultado, segundo Paulo Mourão, é um atraso para educação e também para o desenvolvimento, “esta é também uma necessidade básica para esse público, nos dias atuais”, afirmou ele.

Paulo então enfatizou a importância de um governo com desenvolvimento e sustentabilidade, comprometido com a educação e qualificação dos jovens. Enquanto tocantinense, se comprometeu a jamais deixar o Estado largado, como fizeram os últimos governantes que não chegaram a completar seus mandatos e disse que pretende trazer toda a sua experiência de deputado federal, estadual e de prefeito, para a gestão de governador. Por último, reforçou a importância em eleger também o presidente Lula, que é comprometido com o povo.

Paulo Mourão foi deputado federal durante quatro mandatos, participou da bancada federal do Tocantins em 1998, depois foi deputado estadual e prefeito em Porto Nacional, tendo se destacado em sua gestão nos anos de 2006 e 2008 sobre avaliação do Sebrae. Com isso, a sua experiência enquanto gestão pública tem muito a contribuir para resgatar o desenvolvimento do Estado e a autoestima da população.

Texto: Maria do Carmo Ribeiro