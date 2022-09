Dorinha e Wanderlei reforçam compromisso com desenvolvimento da região sudeste do TO

Em agenda eleitoral no Sudeste do Estado, a candidata ao Senado Professora Dorinha (UB/TO) e o governador candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos/TO) estiveram nessa sexta-feira, 9, nas cidades de Combinado e Taguatinga.

Em agenda intensa de campanha, Dorinha percorreu as ruas de Combinado em carreata, realizou reunião e conversou com a população.

Em Taguatinga, Dorinha visitou o ex-prefeito da cidade, Miranda, que reuniu um grande número de pessoas em sua residência para receber a candidata ao Senado. Miranda reforçou o apoio à candidatura de Professora Dorinha ao Senado e disse que o Sudeste está com Dorinha.

À noite, ao lado do governador Wanderlei, Dorinha participou de um grande comício em Taguatinga e lembrou do trabalho que tem desenvolvido pela região Sudeste. “Tenho trabalhado muito pelo Sudeste do Estado, uma região que tem um grande potencial, mas que precisa de cuidado e atenção. No Senado vou trabalhar ainda mais pelos municípios da região Sudeste do Tocantins e junto com o governador Wanderlei vamos garantir uma vida mais digna para nossa gente”, afirmou Dorinha.

Com seu trabalho, Dorinha já destinou mais de R$ 2,6 milhões para Taguatinga, que foram investidos na pavimentação de mais de 8 quilômetros de asfalto, com drenagem, meio fio e calçada, para a compra de veículo e equipamentos para a Unidade Básica de Saúde e a Unidade de Saúde da Família, a compra de ultrassom para realizar exames na cidade, equipamento odontológico completo, entre outras ações que beneficiaram diretamente a população.

Em Combinado, Dorinha destinou mais de R$ 2,6 milhões, recurso investido na colocação de bloquetes nas ruas da cidade, na compra de um ônibus escolar, no transporte eletivo da atenção básica de saúde, a compra de trator, caçamba e grade agrícola, construção de quadra coberta em escola, aquisição de mobiliário escolar, o enfrentamento à COVID-19, entre outros projetos.

Do Sudeste, Dorinha viajou com o governador Wanderlei para o Bico do Papagaio, onde neste sábado, 10, estará em Xambioá e Augustinópolis.