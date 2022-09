Em Palmas, Amastha visita empresas e ouve demandas sobre transporte, saúde e educação

Por Assessoria

Saúde, educação e transporte público pautaram as reuniões realizadas nesta terça-feira, 13, em Palmas, entre o candidato a senador pelo PSB, Carlos Amastha, empresários e trabalhadores.

“Na nossa gestão, Palmas deu um salto de qualidade na saúde e na educação. Então, quando vocês falam que não faltava médico, não faltava professor, é a mais pura verdade, porque sempre fomos pautados pelo respeito ao cidadão”, pontuou Amastha.

Sobre o transporte público na Capital, os funcionários demonstraram insatisfação com os ônibus. “Que triste ver essa situação, uma das exigências que fizemos às empresas que atuam aqui é que todos os ônibus tivessem ar condicionado e acessibilidade. O cidadão paga seus impostos e paga uma passagem cara, e manter o transporte público circulando com ônibus novos, cumprindo os horários e, principalmente, atendendo a real demanda, é o mínimo que o poder público pode fazer”, destacou.

Amastha reforçou que, se eleito, vai trabalhar em prol de uma política pública nacional que assegure realmente transporte público de qualidade para todos. “É preciso que o cidadão tenha um serviço digno e de qualidade”, reiterou.

O empresário Gilberto Fernandes, que atua no ramo de materiais para marcenaria, destacou a importância de eleger representantes que de fato se preocupam com a população. “O Amastha é um exemplo disso, quando foi prefeito, buscou atender o cidadão em todas as áreas: saúde, educação, transporte, turismo. Por isso não tenho dúvidas que no senado fará a mesma coisa e poderá ajudar não só Palmas mas todo Estado a se desenvolver e buscar soluções para esses problemas”, disse.

Resultados

Durante a gestão Amastha, Palmas ganhou destaque nacional ao ocupar a 36ª posição entre 500 municípios brasileiros com melhor mobilidade e acessibilidade no ranking Connected Smart Cities, publicado pela revista Exame. Toda a frota de ônibus coletivo passou a contar com rampas de acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Amastha garantiu ar-condicionado para quase metade da frota de coletivos e implantou um novo modelo de pontos de ônibus. Seguros e modernos, os abrigos foram inaugurados em diversos locais, até nos pontos mais distantes, com estrutura autossustentável, iluminação de LED, conexão via wi-fi à Internet, captação de energia solar que permite a recarga de celulares. E ainda o Moovit, aplicativo de transporte público palmense.