Na Praça dos Girassóis, ‘Busão do Mais Saúde’ promove vacinação contra Covid-19

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Durante toda esta segunda-feira, 07, os profissionais da rede de saúde da Capital estarão na Praça dos Girassóis com o ‘Busão do Mais Saúde’ estacionado entre as Secretarias da Saúde e Segurança Pública do Estado para imunizar contra a Covid-19 servidores públicos, comerciantes e a população em geral que passar pelas proximidades do local.

Logo que iniciou a programação, os servidores começaram a se organizar para receber a vacina. Ângela Maria Coelho Dantas, 40 anos, servidora pública da Secretaria de Saúde do Estado, foi uma das primeiras a receber a dose de reforço na ação. “Já tinha quatro dias depois do prazo para fazer a dose de reforço, mas no ‘corre corre’ acabei não indo na unidade de saúde. Agora, com os profissionais aqui bem na porta do trabalho, eu aproveitei para vacinar. Graças a Deus até agora não fui contaminada pelo vírus, e tenho esperança que, com a imunização completa, eu não adoeça”, salientou Ângela.

O gestor Abrão Falluh Hanna, 63 anos, sabe bem o que a Covid-19 causa. No início da pandemia foi diagnosticado com a doença e ficou oito dias hospitalizado. Por ter comorbidades, Abrão relata que temeu pelo risco que corria devido aos sintomas e sequelas da infecção. “Eu passei muito mal durante o período de internação, graças a Deus eu não precisei entubar, mas o medo e a preocupação foram grandes neste período. Hoje estou recebendo a dose de reforço e sigo firme acreditando na ciência e na proteção que as vacinas fornecem”, relata o gestor.

O gerente da Central de Vacinas de Palmas, enfermeiro Hugo Botelho, lembra que a equipe ficará das 8 às 17 horas, para deixar este público, que frequenta a Praça dos Girassóis e redondezas, devidamente imunizado. Botelho destaca ainda que a dose de reforço administrada neste momento será com o imunizante da Astrazeneca. “Assim como a primeira dose para o público com mais de 18 anos e a dose de reforço estão sendo realizadas com a Astrazeneca, conforme orientação do Ministério da Saúde. O reforço pode ser feito tanto com a Pfizer, Astrazeneca e Janssen. Vacina boa é a que está disponível, vacina boa é a que está no braço”, enfatizou o enfermeiro.