Na inauguração de comitê em Araguaína, lideranças locais reforçam trabalho e força da Senadora Kátia: “incansável”

Por Assessoria

Mais de 500 araguainenses saíram das suas casas nesta noite de sábado (10) para ouvir as propostas da senadora Kátia (progressistas), candidata à reeleição, que inaugurou o seu comitê na Avenida Filadélfia, em Araguaína. Campeã em recursos para o município, Kátia escutou na fala de cada liderança política de Araguaína sobre obras e conquistas importantes que só foram possíveis com o trabalho e empenho da parlamentar.

Suplente da senadora Kátia e filho de Araguaína, o soldado Alcivan, vereador por quatro mandatos no município, enumerou todas as obras realizadas com recursos destinados por Kátia e afirmou: é muito fácil votar na Kátia.

“Nossa maior missão enquanto políticos é servir a comunidade, e a Kátia fez isso com maestria durante todos os seus mandatos. Nós, de Araguaína, somos a prova viva disso”, destacou.

Dentre as várias lutas da senadora Kátia por Araguaína, o candidato a deputado federal, Joaquim Quinta Neto, destacou a UFNT. A senadora foi relatora no Senado da criação da instituição.

“A UFNT está dando a possibilidade para os nossos jovens de buscar um futuro e buscar a evolução. E é importante lembrar que Araguaína é uma cidade polo da saúde pública, muito disso tem a ver com o trabalho que a senadora tem feito. Se eu fosse escolher uma palavra para definir a senadora seria ‘Incansável”, disse Joaquim.

Foram a lealdade e a garra da senadora Kátia que levaram o candidato a deputado estadual, Marcos Duarte, vereador da cidade, a declarar apoio e caminhar lado a lado com a parlamentar.

“Esta é a mulher que mais faz pelo estado do Tocantins. Precisamos de quem tem compromisso com Araguaína e não apareça apenas de quatro em quatro anos. E a Kátia tem esse perfil, as obras e os recursos falam por ela.”, defendeu Duarte.

Buscando uma cadeira na Assembleia Legislativa, o hoje suplente de deputado Delegado Rérisson foi mais uma liderança de peso a formar o palanque de Kátia na noite deste sábado. Rérisson destacou a personalidade da Kátia como um fator importante para apoiá-la.

“É muito prazeroso a gente falar de gente que é honrada como a Kátia. Tanto que as pessoas vieram aqui para ouvir a senhora. Eu procuro olhar o currículo de quem vou acompanhar na política. Fiz uma análise profunda, fui olhar a sua história, minha senadora, e não teria como escolher diferente. Eu gosto de político que não fica em cima do muro, que tem posição, exatamente como a senhora”, disse

Entre os vereadores e ex-vereadores presentes, a Vereadora Zezé, ao lado do vereador Luciano, que representou o vice-prefeito de Araguaína, Marcus Marcelo, também abrilhantou o palanque. Zezé testemunhou a presença e a preocupação de Kátia com Araguaína durante todo o seu mandato.

“Tem político que na hora de vir a Araguaína vem só a passeio, e não tem nada de obra na cidade, diferente da Kátia Abreu”, destacou.

Na região de Araguaína, só por iniciativa de Kátia, já foram destinados mais de R$ 90 milhões em emendas. No município inciativas importantes como o Centro Especializado em Reabilitação (CER), a Feirinha, recursos para a saúde e o Catarata Zero, são algumas das iniciativas que têm o dedo da Kátia.