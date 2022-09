Caminhada e adesivaço em Guaraí reforçam a candidatura de Gylwander

Por Assessoria

“Recebi com muita responsabilidade e honra o apoio dos grandes líderes políticos de Guaraí, Professora Lires e Genésio Ferneda, e de várias pessoas que abraçaram nossa candidatura. Foi um dia especial e marcante da nossa campanha tamanho o carinho que recebi do povo guaraiense”. Dessa forma, o candidato a deputado federal Gylwander (PSD) expressou seu sentimento após visitar Guaraí, um dos municípios mais importantes da região centro-norte do Tocantins, neste sábado, 10.

Ao lado dos ex-prefeitos Genésio Ferneda e Professora Lires – que também é candidata a vice-governadora na chapa encabeçada pelo senador Irajá –, do candidato a deputado estadual José Augusto Pugliesi, dos empresários e coordenadores da campanha em Guaraí, Rogério Zaminham e Pastor Junho, e de apoiadores, Gylwander caminhou pela Avenida Bernardo Sayão e conversou com comerciantes e moradores. Em seguida participou de almoço e recebeu apoio de representantes de diferentes segmentos.

Fechando a programação, Gylwander inaugurou seu comitê e participou do maior adesivaço já realizado em Guaraí nesta campanha eleitoral. De forma voluntária, cerca de 600 proprietários adesivaram carros, motos e até bicicletas com propaganda eleitoral do candidato a deputado federal e demais candidatos.