Em Palmeirante, Governador Wanderlei Barbosa participa de grande cavalgada e destaca empenho para obras de recuperação da TO-335

O Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) participou de grande cavalgada em Palmeirante, neste domingo, 11, e destacou empenho para o início das obras de recuperação da Rodovia TO-335, trecho de 70,3 km de Colinas do Tocantins ao entroncamento com a TO-010 (Palmeirante).

“Em junho deste ano, assinei a Ordem de Serviço para o Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação de Rodovias nos 139 município do Tocantins, o que também inclui o trecho da TO-335 ao entroncamento da TO-010 aqui em Palmeirante. Além disso, todos os municípios foram contemplados com R$ 2 milhões de recursos para obras estruturantes e pavimentação de ruas e bairros”, afirmou o Governador.

Sobre a Cavalgada, Wanderlei destacou que faz questão de prestigiar os eventos, porque eles integram parte da cultura do povo tocantinense. “A oposição me critica por ir nessas festividades, mas eu vou, pois ao contrário deles, tenho conexão com o povo, sei valorizar os costumes da nossa gente. A população gosta de futebol, de cavalgadas, das movimentações sociais.

E nós que estamos no Governo, temos o dever de participar e fomentar todas essas vertentes. Aqui em Palmeirante foi ótimo”, afirmou.

O prefeito de Palmeirante, Raimundinho Brandão (PTB), comemorou a presença do Governador Wanderlei. “Nosso município está promovendo hoje a XXI Cavalgada e estamos tendo o privilégio de receber o nosso Governador do Tocantins, o qual estamos trabalhando incansavelmente para essa reeleição, porque ele tem apresentado uma excelente Gestão, principalmente para a nossa região”, frisou.

População com Wanderlei

Presente na cavalgada, Pedro Santos, estudante, afirmou que apoia Wanderlei porque tem visto que ele tem competência. “O Governador mostrou que é capaz e é gente como a gente. Estou na torcida por ele e terá meu voto”, garantiu.

Lucas de Souza, marceneiro, também apoia à reeleição Wanderlei ao Governo. “Tem meu voto e o da minha família. O Tocantins precisa de alguém sério que vai trazer mais oportunidade para a gente”, afirmou.

Visitando Palmeirante, o morador do distrito de Bielândia, em Filadélfia, Hélio Andrade de Araújo, pecuarista, também apoia Wanderlei. “A administração dele é ótima. Porque ele faz as coisas que necessitam ser feitas. Precisávamos de um perfil desse como governador do nosso Estado. Por isso, tiro o meu chapéu para ele”, concluiu.