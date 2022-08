Na Fieto, governador Wanderlei Barbosa defende investimentos no setor produtivo

O governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), assinou na manhã desta segunda-feira, 22, Termo de Compromisso com o setor produtivo – comércio, indústria e serviço.

A assinatura ocorreu durante sua participação no Café com Governadoráveis, evento realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto).

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual apresentou também propostas e respondeu perguntas feitas pelos empresários convidados dos mais diversos setores industriais.

Infraestrutura

Entre as propostas apresentadas por Wanderlei está a pavimentação de todos os parques industriais do Estado. “Daremos a devida condição de o empresário instalar sua empresa. Em Palmas, por exemplo, junto com a nossa prefeita [Cinthia Ribeiro – PSDB], além de melhorarmos a infraestrura já existente, vamos abrir novas áreas”.

Wanderlei Barbosa garantiu também que dará continuidade a todos os programas e projetos, bem sucedidos, que estão em andamento, além de melhorar o que não está dando certo. “Vamos dar continuidade à boa política, em todos os setores. Podem ficar tranquilos”, garantiu.

Representação

O presidente da Fieto, Roberto Pires, ressaltou que o evento é importante para mostrar aos candidatos que a indústria tem uma representação comprometida, organizada e preparada para contribuir com o desenvolvimento do Tocantins. “Nosso desejo é que os governadoráveis tenham compromisso e propostas que estejam em consonância às demandas reais do setor industrial”.

Café com Governadoráveis

Café com Governadoráveis é um evento tradicional realizado pela entidade máxima da indústria no Estado. Tem como objetivo ouvir os candidatos do Tocantins, apresentar a Carta da Indústria com as informações e prioridades do setor, bem como uma oportunidade de colocar os empresários do segmento para debater as demandas do setor e questionar os planos e projetos apresentados pelos candidatos.