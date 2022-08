Ao lado de prefeitos aliados, Kátia participa de cavalgadas em Ananás e Muricilândia

Por Assessoria

Seja no banco do carro ou no lombo do cavalo, a senadora Kátia, candidata à reeleição, segue firme o roteiro pelos municípios do Tocantins. No sábado, ao lado do prefeito Valdemar Neponucemo, Kátia participou da cavalgada que marcou o encerramento da Expoan, em Ananás, uma das maiores feiras agropecuárias do Bico do Papagaio. No domingo, Kátia cavalgou ao lado do prefeito de Muricilândia, Alessandro Borges, que assim como Valdemar apoia o projeto de reeleição da parlamentar. Essa foi a 28ª cavalgada do município e primeira feira, que contou com articulação da senadora Kátia para virar realidade.

“Sempre me dediquei para levar feiras agropecuárias aos municípios do Tocantins. E hoje, aos 60 anos, aqui estou de novo: articulei tudo para que o rodeio e a feira gastronômica de Muricilândia acontecessem. Essa é a primeira e não será a última, faremos dela uma grande feira regional”, destacou Kátia. Os empresários que participaram da feira receberam capacitação do Sebrae. O evento teve apoio da Faet.

Tanto em Muricilândia quanto em Ananás, Kátia conta com o apoio dos prefeitos, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por ela no Senado, levando recursos para investimentos importantes que fazem a diferença na vida das pessoas. Para Ananás, ela já destinou mais de R$ 3,4 milhões em emendas. Recursos que ajudaram na saúde e na infraestrutura do município. Para Muricilândia, os recursos destinados por Kátia também ultrapassam a marca dos R$ 3 milhões.