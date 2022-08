Em evento lotado, Alex Kawano, candidato a deputado federal, recebe apoio de lideranças políticas em Araguaína

O encontro aconteceu neste último sábado (20), em Araguaína.

Em visita às cidades do norte do Tocantins, o candidato a deputado federal, Alex Kawano (PTB), esteve em Araguaína, na noite deste sábado, 20, onde prestigiou o lançamento da campanha de Adonay Divino, do mesmo partido, a deputado estadual.

Na oportunidade, Adonay Divino anunciou, em meio à multidão que acompanhava o evento, apoio total à candidatura de Alex Kawano para a Câmara Federal.

“O Japonês do Tocantins [nome que Alex é carinhosamente chamado], tem na sua história, principalmente de seu pai, Kenji Kawano, relevantes contribuições, nas relações Tocantins-Japão, que foram determinantes para o desenvolvimento do nosso estado, na década de 90″, disse Adonay Divino.

Em seu discurso, Alex contou detalhes da sua trajetória no estado e falou sobre o que pretende fazer se tiver a oportunidade de assumir o cargo de deputado federal: ”O Tocantins tem uma história linda e ela merece ser respeitada! É inadmissível que o povo sofra por falta de comprometimento, e principalmente devido a corrupção. Me comprometo a mudar esse cenário!”, disse.

ASCOM ALEX KAWANO

