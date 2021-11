Na COP-26, Kátia Abreu recusa missão de barrar PL que flexibiliza o licenciamento ambiental, mas garante que Senado “não fará nada contra a Amazônia”

Por Cleber Toledo

A senadora Kátia Abreu (Progressistas) participou da programação da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26) que acontece até esta sexta-feira, 12, em Glasgow, na Escócia. Na ocasião, a tocantinense recusou de uma comitiva da organização Engajamundo uma “Caixa Preta” com o pedido para barrar a aprovação do Projeto de Lei 2.159 de 2021, batizada de “Fim do Licenciamento Ambiental” e “Pai de Todas as Boiadas”. Entretanto, a parlamentar garantiu que o Senado “nada fará contra a Amazônia”. A progressista é relatora da PL que deixa de exigir a necessidade de licença ambiental para obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica com baixa tensão, atividades militares e obras emergenciais de infraestrutura, entre outras.