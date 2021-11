Laurez se encontra com Paulo Sidnei em Araguaína e avisa que ex-vice-governador “contribuirá muito na consolidação do projeto”

Por Cleber Toledo

O presidente do Avante no Tocantins, Laurez Moreira, esteve com o ex-vice-governador, Paulo Sidnei (MDB), na tarde desta quinta-feira, 10, em Araguaína. Os dois atuaram na Assembleia Legislativa juntos de 2003 a 2006. No encontro, os dois discutiram a construção de um plano de desenvolvimento para o Estado. “Paulo Sidnei é um político experiente e com um grande conhecimento sobre o Tocantins e contribuirá muito na consolidação do projeto que estamos construindo para o futuro do Tocantins”, avaliou o pré-candidato ao Palácio Araguaia, que na agenda pela região Norte também se reuniu com os prefeitos de Luzinópolis, João Português (Podemos); e Fátima Coelho (DEM), de Guaraí.