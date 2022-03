Virgínia Andrade enaltece a condição de serem mulheres: “importância, beleza, sabedoria e por serem edificadoras de seus lares”

Por Elpidio Lopes | Dicom/Assembleia Legislativa

08/03/2022 – Publicado às 03:18

Uma solenidade realizada na manhã desta segunda-feira, 7, no anexo da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) localizado na 104 norte no centro de Palmas, abriu as programações da Semana Especial da Mulher do Legislativo estadual.

Durante o evento o presidente da Asembleia, deputado Antonio Andrade (União Brasil), disse que mais importante que homenagens às mulheres é a sua valorização, destacando que esta é uma postura efetivada por ele e sua gestão como presidente da Casa de Leis.

Andrade acrescentou que a sociedade precisa cada vez mais valorizar as mulheres, pois elas têm importância máxima para o mundo, e questionou: “se não fossem as mulheres, o que seria da humanidade?”. Ele finalizou colocando-se à disposição para toda a programação da semana.

A esposa do presidente da Casa, Virgínia Andrade, enalteceu a condição de ser mulher e defendeu que cada uma tem que se amar, abaixo de Deus, em função da “sua importância, beleza, sabedoria e por ser edificadora dos lares”.

Dona Virgínia fez uma explanação sobre a programação da Semana da Mulher e convidou todas as servidoras e a sociedade em geral para participar dos eventos.

A presidente da Associação dos servidores da Assembleia Legislativa (Asleto), Núbia Frazão, lembrou que ainda existem atitudes que procuram denegrir a imagem feminina, motivo pelo qual elas devem continuar se valorizando, não com orgulho e rancor, mas no sentindo de promover seu empoderamento e contribuir com o crescimento da sociedade.

O diretor da Escola do Legislativo, órgão anfitrião do evento, Homero Barreto Júnior, fez um relato dos motivos que levaram à criação do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Se referiu o fato ocorrido nos Estados Unidos em 1857, quando mulheres foram queimadas enquanto reivindicavam direitos trabalhistas.

A deputada Cláudia Lelis (PV) mencionou a luta diária das mulheres em busca de novas conquistas. Já a deputada Valderez Castelo Branco (PP) destacou que as mulheres precisam, cada vez mais, lutarem por seus direitos.

Programação

A programação da Semana Especial da Mulher na Aleto segue até quinta-feira, dia 10, com os eventos sendo realizados no prédio principal da Assembleia, na Praça dos Girassóis, e no anexo, no último dia.

Terça-feira – dia 8

Missa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Local: Capela Nossa Senhora Rainha da Paz (subsolo da Aleto), às 8h30

Momento Mulher

Local: auditório

Das 14 às 15 horas

Abertura com autoridades

Apresentação cultural

Depoimento “Como assim AVC” – com a advogada Lísia Daniel Lustosa

Palestra “Resiliência feminina” – com a educadora emocional Cristina Prestes

Quarta-feira – dia 9

Culto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Local: Sala de orações (subsolo) às 8h30

Das 9 às 12 e das 14 às 18 horas

Dia da Beleza (parceria com a Setas)

Local: hall

Quinta-feira – dia 10

Sessão Solene do Dia Internacional da Mulher

Locais: Plenário e Hall de entrada às 9 horas

Entregado diploma Mulher Cidadã – Guilhermina Ribeiro da Silva

Das 9 às 12 e das 14 às 18 horas

Dia da Beleza (parceria com a Setas)

Local: Anexo da Assembleia