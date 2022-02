Ministro Luiz Fux manifesta solidariedade às vítimas da tragédia em Petrópolis (RJ)

Texto: STF

No início da sessão plenária desta quinta-feira (17), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, manifestou solidariedade às vítimas da tragédia ocorrida em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, devido às fortes chuvas.

Em nome do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Fux prestou sinceros sentimentos aos familiares dos mortos e elogiou o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de todas as instituições públicas e privadas que têm trabalhado nas buscas por desaparecidos e no amparo aos sobreviventes. Até o momento, são 106 mortos, 140 desaparecidos e mais de 400 desabrigados em razão de tempestades e de deslizamentos de terra.

“Não são apenas números: pais perderam os seus filhos, filhos se tornaram órfãos, idosos não conseguiram se evadir a tempo”, afirmou o ministro. “É impossível não se emocionar com os relatos de quem cavou a lama com as próprias mãos em busca de seus entes queridos que se encontram desaparecidos”. Fux lembrou que centenas de famílias perderam suas casas e seus bens e observou que a reconstrução da cidade não será fácil .

Apoio do CNJ

Diante da situação, o ministro Luiz Fux anunciou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de seu Observatório de Direitos Humanos, se somará às iniciativas de apoio à população de Petrópolis. Além do monitoramento das questões jurídicas e institucionais que envolvem a preservação dos direitos fundamentais das comunidades atingidas, será instituído espaço para recebimento de doações. As informações serão disponibilizadas ainda hoje no site do CNJ.

“Que a nossa esperança não se apague neste momento trágico. É tempo de solidariedade e de ação”, finalizou o presidente do STF.