‘Mais Saúde’ Prefeitura de Palmas imunizará alunos da ETI Margarida Lemos no Jardim Aureny III

Texto: Secom/Governo do Tocantins

A Prefeitura de Palmas segue com a vacinação contra Covid-19 dos alunos matriculados na rede municipal de ensino da Capital. A ação integra o projeto ‘Mais Saúde’ da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas e está sendo executada em parceria com a Secretaria da Educação (Semed). Nesta quarta-feira, 09, a equipe de vacinadores da Semus estará na Escola de Tempo Integral Margarida Lemos (CEMIL), no Jardim Aureny III, das 8 às 17 horas.

Para a imunização dos alunos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) orienta aos pais e responsáveis que acompanhem os filhos no ato da administração da dose ou enviem o Termo de Consentimento, disponível aqui, por um responsável, maior de idade. Devem apresentar também documento de identidade, CPF ou certidão de nascimento da criança, cartão do SUS e cartão de vacina.

Agenda

Dentro da agenda de vacinação, na quinta-feira, 10, será a vez dos alunos da ETI Vínicius de Moraes (Arse 72); e na sexta-feira, 11, da ETI Padre Josimo (Avenida 301 Norte com LO-08).

USFs

A vacinação para o público de cinco a 11 anos também está disponível em 10 Unidades de Saúde da Família (USFs) mediante agendamento na plataforma Vacina Já. Até sexta-feira, 11, a programação nas unidades é a seguinte: das 8 às 12 horas, o agendamento pode ser feito nas USFs da 405 Norte (Arno 42), Novo Horizonte e 1.004 Sul (Arse 101). No mesmo horário, mas somente nesta quarta-feira, 09, na Walterlty Wagner (Taquaruçu Grande); na quinta-feira, 10, apenas na Mariazinha (Buritirana), e na sexta-feira, 11, apenas na Walter Morato (Taquaruçu). Para o período da tarde, das 13 às 17 horas, o agendamento está disponível para as USFs 409 Norte (Arno 44), 403 Sul (Arso 41) e José Hermes. No mesmo horário, mas somente na sexta-feira, 11, na USF Taquari.