Cinthia Ribeiro conclama vereadores a se engajarem na recuperação da aprendizagem dos estudantes impactados pela pandemia

Texto: Secom/Governo do Tocantins

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, participou da sessão ordinária especial de abertura do Ano Legislativo 2022, na Câmara Municipal de Palmas, na manhã desta terça-feira, 08. Na mensagem aos vereadores e à população, Cinthia destacou o compromisso de sua gestão com a recuperação da educação na Capital, impactada pela pandemia do novo coronavírus.

“Vamos fazer um mutirão em prol da educação. Este é o meu apelo e a minha convocação a todos. Vamos usar toda a nossa sabedoria, toda a nossa energia, o máximo possível de recursos públicos e toda a mobilização das forças sociais desta cidade para tentar recuperar esse tempo perdido e recolocar as nossas crianças no patamar que elas estariam se não tivessem sido impactadas pela pandemia”, disse a prefeita, ao afirmar que 2022 será o ano da educação em Palmas.

Além de cumprir o que está disposto na Lei Orgânica, a prefeita aproveitou a abertura do ano legislativo para fazer um breve balanço do primeiro ano da gestão para a qual foi eleita em 2020. Além dos avanços na gestão financeira do Município e na infraestrutura urbana da cidade, destacou as ações da Prefeitura no enfrentamento da Covid-19 e suas consequências na saúde, social e na economia da cidade. Agradeceu, ainda, a parceria dos vereadores e se sensibilizou com as famílias que perderam seus entes queridos para o coronavírus.

“Estamos fazendo a grande travessia. Palmas se mostra amadurecida e evoluída para ocupar ainda mais espaços no cenário econômico regional e nacional. Tivemos avanços e aproveito para reconhecer, em público, a colaboração desta casa na apresentação de ideias, no debate, na fiscalização e na elaboração de políticas públicas”, destacou Cinthia Ribeiro.

Ao falar com os palmenses, Cinthia lembrou que a pandemia não acabou. “Esta terrível pandemia ainda ceifa vidas, mas não nos intimida. Lutamos contra esse vírus terrível com todas as nossas armas. Ampliamos a infraestrutura de saúde com novas unidades, mais profissionais e novos equipamentos. Garantimos vacina a todos, estamos vencendo a batalha”, reforçou a prefeita, que compareceu acompanhada de secretários municipais.