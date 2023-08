2° Prêmio Jovem Influenciador reconhece atuação de personalidades digitais da Capital

Com o intuito de reconhecer a atuação de jovens palmenses que se destacam por desempenharem atividades no ambiente digital, que tem o poder de transformar e incentivar outros jovens a seguirem seus sonhos e metas pessoais, a Prefeitura de Palmas entregou o Prêmio Jovem Influenciador para 12 personalidades digitais da Capital. Como parte da programação especial da 3ª Semana Municipal de Juventude, o evento aconteceu na noite desta quinta-feira, 10, na Praia da Graciosa.

Durante a solenidade, que contou com a participação de autoridades e lideranças municipais, o presidente da Fundação Municipal de Juventude (FJP), Márcio Reis, destacou que o prêmio visa inspirar os jovens palmenses a acreditarem em seus potenciais. “É com grande satisfação que reconhecemos o impacto social, em diferentes segmentos, dos homenageados na noite de hoje. Nosso desejo é que essa iniciativa possa influenciar, positivamente, outros jovens a produzirem conteúdos que atinjam seu público com ações transformadoras.”

De acordo com informações da FJP, idealizadora da 2° edição da premiação, os nomes escolhidos foram selecionados após pesquisa técnica, que teve como foco às ações e prestação de serviços nas áreas de gestão de políticas públicas para juventude. As embaixadoras do evento foram as influenciadoras Nayana Azevedo, Jhulliam Vaz e a Miss Universo Tocantins 2023, Vitória Schneider.

Receberam o prêmio o influenciador e comediante Catyuri; a radialista e locutora Lara Ferreira; a influencer Musa Dumont; o cantor Pietro de Marque; o estudante Pedro Igor; o ator e bailarino Icaro Railan; O DJ e dançarino Remer; a influenciadora digital Leticia Santos; idealizadora da ONG Sonho de Criança Jane Helen; a influenciadora digital Stenia Morais; o influencer Digital e comediante Beto Braga; a influenciadora digital e empreendedora Ana Oliver.

A noite especial teve o embalo de muitas músicas com a participação do DJ Gamboge e dos cantores Ricardo Jamaika e Luana Micaella.

Programação

O encerramento da programação temática ocorre na noite desta sexta-feira, 11, no Ginásio Ayrton Senna, com apresentações musicais e culturais. Será realizado ainda o ato administrativo de assinatura do termos do Cartão do Estudantes, pelos jovens que foram contemplados com as vagas remanescentes do programa.

