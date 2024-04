Mais de 17 mil candidatos fazem provas para Quadro Geral

Neste domingo, 7 de abril, foram aplicadas as provas objetivas do Concurso Público para provimento do Quadro Geral da Prefeitura de Palmas para mais de 17 mil candidatos. 11.634 pessoas se inscreveram para nível médio e 9.582 para os cargos de nível superior, mas durante a aplicação das provas houve abstenção de 20,55% nos cargos de nível médio e 15,64% nos cargos de nível superior.

Desde cedo, os locais de prova foram inundados com uma mistura de nervosismo e determinação por parte dos candidatos. Entre eles, Ricardo Pires que veio do município de Aparecida do Rio Negro para concorrer a uma vaga de assistente adminsitrativo e compartilhou sua expectativa. “Estou no nível máximo de emoção e esperança de que vai dar tudo certo”, disse.

Outro candidato, Arthur Batista, destacou suas principais motivações para conquistar uma vaga no serviço público. “Desde o começo do ano venho me preparando para essa prova, minha maior motivação é ajudar minha mãe. E também, para buscar uma melhora de vida para mim”.

O concurso do Quadro Geral é de responsabilidade do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), sob a orientação da Comissão Especial Organizadora dos Concursos Públicos do Município de Palmas, e executado pela Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE) da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Reitera-se que o acompanhamento do cronograma do concurso é de responsabilidade do candidato.