Prefeitura inicia limpeza das áreas externas das hortas comunitárias

Uma força tarefa foi montada para fazer a limpeza do mato e entulho ao redor das hortas comunitárias de Palmas. Diariamente um caminhão caçamba e uma mini carregadeira bobcat fazem a limpeza. Até o momento já receberam o serviço quatro hortas comunitárias e nesta segunda-feira, 08, máquinas trabalham nas hortas da Arse 132 (1306 Sul) e na Arse 102 (1006 Sul), com previsão de abranger todas as demais nos próximos dias.

Ação visa controlar pragas nas hortaliças e favorecer a luminosidade necessária às plantas. E além da limpeza, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (Seder) também oferece suporte técnico aos produtores, contando com a presença de um engenheiro agrônomo para orientar sobre técnicas de cultivo. Anualmente, a pasta realiza a distribuição de insumos essenciais, como calcário, sementes e adubos, para incentivar a produção agrícola local.

Entre as hortas já atendidas com a ação de limpeza estão aquelas localizadas no Jardim Aureny III e IV, e Maria Rosa. Segundo a secretaria, a entrega dos insumos está prevista para ocorrer até o final do mês de abril, visando fortalecer ainda mais a agricultura comunitária em Palmas.