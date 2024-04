Alunos da Pracinha da Cultura mostram seus talentos durante sarau artístico

Apresentações de canto, violão, piano e danças urbanas movimentaram a noite desta sexta-feira, 05, no Setor Morada do Sol II. É que os moradores da região, pais e crianças prestigiaram os alunos dos cursos de iniciação artística da Pracinha da Cultura no sarau artístico, evento que foi organizado para promover um momento de lazer e apresentar os resultados de tudo o que é ensinado nas aulas.

Durante a noite e em meio ao nervosismo de se apresentar em público, alunos de todas as idades mostraram uma parte do que têm aprendido nos cursos de iniciação às artes ofertados na Pracinha. O local foi construído em parceria com o Ministério da Cultura e Secretaria Municipal de Habitação, Assuntos Fundiários e Energias Sustentáveis e comporta um cineteatro, telecentro, biblioteca, quadra coberta, pista de skate e um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Lá são oferecidas atividades de arte, educação, cinema, vídeo, espetáculos de teatro, dança, concertos de música, artes populares, atividades recreativas, lazer, dentre outras. Os cursos são oferecidos pelo Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP).

Cecília da Silva, de 10 anos, faz aula de canto há um ano no local e para ela, essa tem sido sua atividade preferida do dia. “Eu gosto muito de vir pra cá, depois que comecei as aulas lá em casa parece uma igreja porque eu vivo cantando. Eu estou muito orgulhosa de cantar aqui também, de me apresentar”, disse a pequena artista.

A Pracinha da Cultura é também um lugar de acolhida, como diz Chirley Paz, gerente de Patrimônio da FCP. “A pracinha serve também como um abrigo para crianças e adultos que estão em situação de vulnerabilidade social. As atividades artísticas dão um norte para elas verem a vida com esperança e lutarem por dias melhores”, disse.

Vagas abertas

Aqueles que têm interesse em participar das atividades, vagas remanescentes foram abertas para os cursos de Iniciação às Artes na Pracinha da Cultura. As matrículas podem ser feitas até o dia 12 de abril de forma presencial. No total, estão disponíveis 23 nas áreas artes visuais, música e dança para diferentes faixas etárias.

Para efetuar a matrícula, os interessados devem comparecer pessoalmente ao local de oferta do curso desejado, durante o período de 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, munidos de cópia dos seguintes documentos: RG e CPF ou certidão de nascimento e comprovante de endereço. É importante ressaltar que as matrículas serão realizadas por ordem de chegada e faixa etária.