Lutador de parajiu-jitsu tocantinense é campeão brasileiro

Inclusão dentro e fora do tatame. O Tocantins foi destaque no 1° Campeonato Brasileiro de Parajiu-jitsu, em Niterói, no Rio de Janeiro. O paratleta Jeverson Dantas Felix se consagrou campeão na categoria k1 tetraplégico. A participação do atleta de Araguaína contou com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude.

Jeverson Dantas está, há um ano e três meses, nos tatames e coleciona em sua trajetória o título do AJP Tour Goiânia e as medalhas de prata e bronze na Liga Paraense de Jiu-jitsu. “Eu sempre pratiquei esporte. Tive um problema de saúde, um tumor medular chamado emangioblastoma, no qual fiquei cadeirante e impossibilitado de praticar esporte. Até que apareceu o jiu-jitsu na minha vida, onde eu me adaptei e conheci o jiu-jitsu paradesportivo. Hoje, eu treino muito para competir e ter uma vida melhor, o que também me ajudou na minha reabilitação”, afirmou o atleta.

A competição nacional foi realizada no último fim de semana, pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP). O paratleta tocantinense agradeceu o apoio concedido pelo Governo do Tocantins. “Gostaria de agradecer ao governador do Estado, Wanderlei Barbosa; e ao secretário de Esportes, Elenil da Penha. Obrigado por terem me proporcionado esse sonho de ir para esse Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Fui para buscar mais essa medalha para o Estado do Tocantins e para Araguaína. Obrigado por tudo”, destacou o atleta.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate