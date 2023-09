Abertura oficial da maior feira de turismo do Brasil ocorreu nesta quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro

Estão abertos os prazos para a seleção pública de organização da sociedade civil, para fins de celebração de parceria na execução da Meia Maratona do Tocantins. Promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, a corrida de rua mais tradicional do Estado, será realizada no dia 3 de dezembro com programação para todas as idades. Podem participar do chamamento público, as entidades que possuam existência de no mínimo três anos, e que contenham em seu estatuto social abrangência em atividades com finalidade de desporto.

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 23 de outubro, através da entrega da documentação em envelope lacrado, via pendrive ou CD mediante protocolo na Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (avenida JK, quadra 103 norte, conjunto 1, lote 36, Edifício Sofia, segundo andar) das 08h às 14h. Os documentos deverão estar autenticados, quando necessários, e devidamente assinados pelo representante legal. A divulgação da seleção preliminar está prevista para 26 de outubro e o resultado final no dia 30 do mesmo mês.

O edital completo, o Estudo Técnico Preliminar, o modelo de plano de trabalho, a minuta do instrumento de Termo de Colaboração e as declarações necessárias para a formalização das inscrições estão disponíveis no site da Secretaria dos Esportes e Juventude (www.to.gov.br/seju).

Sobre as provas

A 22ª edição da Meia Maratona do Tocantins terá um novo ponto de largada e chegada, em frente a futura sede da Secretaria dos Esportes e Juventude, na avenida LO 8, na 304 Norte. A abertura das inscrições será divulgada em breve. Todos os atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação. A corrida de 5km terá premiação por categorias apenas com troféus. Já os três primeiros colocados de cada categoria na corrida infantil, receberão troféus.

A Meia Maratona também contará com premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados gerais nas distâncias de 10km e 21 km e para os cinco melhores colocados do Tocantins. Aos três primeiros atletas classificados, em sua faixa etária, na Meia Maratona (masculino e feminino) e na prova de 10km, que tenham completado regularmente a prova, com seu tempo registrado em todos os pontos de cronometragem, receberão troféus. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 84 mil em premiações.

A realização da Meia Maratona do Tocantins também tem como finalidade, a preparação dos atletas tocantinenses para a Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no mês de dezembro, em São Paulo.

Edição: Alba Cobo