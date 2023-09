Governo do Tocantins comemora 35 anos do Estado com shows nacionais nos dias 5 e 6 de outubro

Uma programação especial foi preparada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, para celebrar o 35° aniversário do Tocantins, comemorado no dia 5 de outubro. Para a ocasião festiva, o governador Wanderlei Barbosa convida toda a população para participar dos shows que ocorrerão em Palmas, na Praça dos Girassóis, nos dias 5 e 6 de outubro.

“É com muito orgulho e carinho que comemoramos mais um aniversário do nosso Tocantins. Nesse ensejo, preparamos uma festa bonita, com a participação de grandes artistas nacionais, que de certa forma têm uma história com o nosso Estado. Gostaria de deixar aqui o meu convite para que todos os tocantinenses compareçam a esta grande festividade”, ressalta o governador Wanderlei Barbosa.

A programação de comemoração dos 35 anos do Tocantins teve início durante a Festa da Colheita do Capim-Dourado, no Povoado Mumbuca, no Jalapão, no dia 17 de setembro. No local, o governador confirmou a presença das duplas Maiara e Maraisa; Anavitória; Rick e Renner; e Débora e Gerúsia, além de Evoney Fernandes, Lauana Prado e Flaguim Moral, que se apresentarão na Praça dos Girassóis, na noite do dia 5 de outubro. Já a programação do dia 6 de outubro contará com a presença de artistas do segmento gospel, também na Praça dos Girassóis, em Palmas. São eles: Grupo Amém, Daniel e Samuel, Theo Rubia, Bruna Karla e Cassiane.

As apresentações nacionais sobem ao palco a partir das 19 horas nos dois dias de programação.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate