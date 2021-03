Logística reversa de pneus será debatida em Gurupi

Na próxima quinta-feira (04), a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, irá promover uma reunião para debater o processo de coleta de pneus no município. Podem participar empresários que atuam na venda ou revenda de pneus e borracharias.

O evento, que é restrito a este público-alvo visando cumprir as medidas de segurança contra o Coronavírus, acontecerá no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha, localizado na Avenida Maranhão, às 08h30, e seguirá todas as normas de prevenção a Covid-19. Será respeitado o distanciamento social e o uso de máscara é obrigatório.

Segundo o diretor municipal de Meio Ambiente, Diego Rocha, a reunião será marcada como o primeiro passo do município na organização da cadeia de logística reversa em Gurupi. “Iremos instruir os fabricantes e revendedores de pneus como deve funcionar a logística reversa com base no Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e na política nacional de resíduos sólidos. Nós pretendemos organizar todas as cadeias, mas o primeiro passo será pelo setor pneumático”, disse.

O engenheiro ambiental ainda acrescenta que é necessário compartilhar essa obrigação entre o município e os empresários, unindo esforços para se alcançar uma solução mais eficiente e prevenir danos ambientais e outros. “Nosso foco é propor esta organização não apenas para cumprir a Lei, mas também evitar que a falta de logística reversa venha causar problemas ambientais e de saúde pública. Já estamos em uma Pandemia e não podemos permitir que a disposição inadequada de pneus provoque proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite várias doenças”, destacou Diego.