Prefeitura de Gurupi continua com operação tapa-buracos

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, continua com a operação tapa buracos, onde é feita cobertura nivelando o asfalto danificado. Na manhã desta terça-feira (02), o serviço está sendo realizado no bairro Jardim Tocantins e também na Avenida Antônio Nunes, no setor Parque das Acácias.

Segundo a secretaria de infraestrutura, a operação de tapa-buraco foi iniciada no começo da atual gestão e teve que ser interrompida por causa das fortes chuvas na cidade. Ainda de acordo com a pasta, este planejamento foi alterado, pois, por mais que o material seja feito para uma cobertura instantânea, a operação só é retomada assim que as chuvas diminuem ou cessem.

O secretário de infraestrutura de Gurupi, Thiago Barros, informou que não há previsão para concluir a operação, pois depende do tempo, se vai chover ou não. O cronograma deve seguir um mapeamento dos pontos mais críticos e com tráfego mais intenso, priorizando estes locais.

“O tapa-buraco nunca parou. Desde o dia 04 de janeiro estamos trabalhando para tentar amenizar essa situação. Já foram mais de 90 toneladas de asfalto para tapar os buracos em várias regiões de Gurupi. E numa parceria com o Governo do Estado, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras, a Ageto, conseguimos mais 30 toneladas de material para tapar buracos em nossa cidade”, afirmou o secretário.