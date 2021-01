Kátia Abreu cobra agilidade e transparência na distribuição e aplicação da vacina contra a Covid-19

Matéria: Assessoria/Senadora Kátia Abreu

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) cobrou nesta quinta-feira (28) agilidade e transparência por parte da Secretaria de Saúde do Tocantins na distribuição e aplicação da vacina contra a Covid-19. O estado vacinou apenas 452 pessoas até o momento, o pior desempenho entre todas as unidades da federação. No país todo, passa de 1,3 milhão a quantidade de pessoas imunizadas, segundo informações do CoronavírusBRBot(projeto que compila dados do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais), fonte utilizada por veículos nacionais da imprensa.

Apesar de o governo estadual ter divulgado a chegada 60 mil doses, a lentidão na aplicação preocupa os tocantinenses. “Entre a vacina chegar ao município e ser aplicada, há um trabalho de logística e de preparação que está demorando demais. Do que adianta termos milhares de vacina no estado há uma semana se temos apenas 452 pessoas vacinadas até agora? O que vale é a vacina aplicada. As pessoas têm pressa”, afirmou Kátia Abreu.

Veja a relação completa de pessoas vacinadas por estado, segundo dados coletados na manhã desta quinta-feira (28) no CoronavírusBRBot: