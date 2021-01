Justiça Eleitoral do Tocantins bate metas na execução do orçamento 2020

Promovendo economicidade e garantindo excelência na prestação de serviços ao cidadão, a Justiça Eleitoral brasileira alcançou em 2020 avanços significativos na execução orçamentária e financeira. No Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), 100% do orçamento ordinário foi executado no ano passado.

Conforme dados apresentados pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o TRE-TO colaborou para que as metas fossem superadas, executando 100% do orçamento ordinário e mais de 80% do orçamento destinado às Eleições do Tocantins. Nacionalmente, a Justiça Eleitoral executou 97,2% do orçamento ordinário e incluindo o destinado à realização das Eleições Municipais.

Mesmo com os desafios de realizar uma eleição em meio a mudanças impostas pela pandemia do novo coronavírus, o TRE-TO aplicou bem todos os recursos, conforme as diretrizes estabelecidas pelo TSE. Durante o ano de 2020, o orçamento total executado pelo TRE-TO foi de R$ 105.350.597,54 (R$ 96.343.484,85 referentes ao orçamento ordinário e R$ 9.007.112,69 do orçamento destinado às eleições).

Para o secretário de Administração e Orçamento do TRE-TO, Carlos Henrique Drumond, os percentuais atingidos na execução orçamentária foram excelentes em relação às metas. “O sucesso é fruto de uma gestão bem conduzida por nosso presidente e nosso diretor-geral, pautada num planejamento integrado para acompanhamento dos contratos de bens e serviços, além do esforço e empenho conjunto de todas as unidades e gestores do TRE Tocantins, bem como o TSE, por meio de sua Secretaria Orçamentária e Financeira, que atuou junto aos regionais orientando e apoiando na resolução dos problemas ocorridos durante o exercício 2020”, avaliou. “Estamos felizes em contribuir para os avanços da Justiça Eleitoral. Sempre pautamos nossas ações na otimização dos recursos públicos e direcionamento dos gastos para o atendimento das atividades prioritárias e essenciais para a melhoria na prestação de serviços ao cidadão”, concluiu o secretário.