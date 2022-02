Júnior Geo informa prazo de defesa do processo de impeachment; Carlesse afirma que será apresentada dentro do prazo

Texto: Ascom/Deputado Júnior Geo e Site T1 Notícias

Após o recesso parlamentar, a Assembleia nesta terça-feira, 01, realiza a primeira sessão ordinária de 2022. Também começa hoje, o prazo para que o governador afastado Mauro Carlesse, apresentação sua defesa. A informação do relator da Comissão Especial, referente ao processo de impeachment, deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS), informa que o prazo termina dia 15 de fevereiro.

10 dias

“Após esse prazo, teremos 10 dias para apresentarmos o nosso relatório sobre o parecer de prosseguimento ou não da denúncia contra o governador afastado” – explica o deputado, acrescentando que durante esse prazo pode ou não haver pedidos de vista por parlamentares da comissão ou das bancadas dos partidos.

Ética

De acordo com o Professor Júnior Geo, “estamos trabalhando com toda ética e imparcialidade para construção do relatório do processo de impeachment que faremos com muita responsabilidade, cumprindo com a obrigação que nos cabe e é isso que a sociedade tocantinense espera de nós” – destacou o relator, acrescentando que não existe resultado antecipado, mas será baseado em fatos, de acordo com a lei.

Entenda

O então governador do Tocantins, Mauro Carlesse, foi afastado da função no dia 20 de outubro de 2021 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por crimes de responsabilidade, apontados pelas operações Éris e Hygea da Polícia Federal (PF), que indicaram supostos esquemas de propinas relacionados ao plano de saúde dos servidores públicos – PlanSaúde e, também, por suposta interferência do governador em investigações da Polícia Civil do Tocantins.

Ao T1 Notícias, a assessoria de Mauro Carlesse informou nesta segunda-feira, 31, que a defesa será apresentada dentro do prazo.