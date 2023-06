Juninas animam torcidas na primeira noite de apresentação do Grupo Especial

A noite de São João festejada neste sábado, 24, foi memorável para o público que prestigiou a primeira rodada de apresentação das juninas do Grupo Especial, no 31° Arraiá da Capital, edição 2023. Com temas variados e cenários luxuosos, as quadrilhas não economizaram na garra e criatividade para animar as torcidas que lotaram a arena para acompanhar de perto cada detalhe das apresentações, no circuito instalado nas imediações do estádio Nilton Santos. A noite especial também contou com o embalo de muita música no Correto do Forró e os shows nacionais do grupo Os Gonzagas, Juze e Lukete e Clayton Farias.

A primeira quadrilha a se apresentar foi a ‘Cafundó do Brejo’, a atual campeã da competição. Os integrantes entraram na arena para brigar pelo título de bicampeã dançando a temática ‘Ouro Verde – Santa que casa não faz milagre’. Vestida de muito brilho e criatividade, a ‘Encanto Luar’ foi a segunda a subir na grande arena, com um enredo que ressalta uma linda história de amor entre dois jovens de diferentes classes sociais, eles encheram a festividade de romantismo.

Representando a região norte da Capital, a junina ‘Arrasta Pé do Liberdade’, trouxe a temática sobre a busca pela alegria, fé e esperança, exaltando em vários momentos a força do povo do sertão nordestino.

E fechando as apresentações, a junina ‘São João das Palmas’ homenageou a obra de Lysias Rodrigues, que atuou como engenheiro, escritor, pesquisador, tendo sido piloto pioneiro da aviação brasileira, além de dar início à luta pela criação do Estado do Tocantins.

Moradora da região sul da cidade, a analista de licitação, Catiele Cristina, torceu e vibrou bastante com a performance da sua junina, enquanto assistia à apresentação da arquibancada. “Sou muito apaixonada pelo São João e todos os dançarinos se dedicam muito para realizar um grande espetáculo. Independentemente da competição, é muito importante o apoio do público nas arquibancadas, pois incentiva, e dá mais confiança no momento da apresentação das juninas”, destacou.

Neste domingo, 25, outras quatro agremiações do Grupo Especial irão se apresentar na grande arena, encerrando a programação do Arraiá da Capital. O resultado do concurso será divulgado nesta segunda-feira, 26.

Música

Com a proposta mais intimista, o Correto do Forró abriu os trabalhos musicais da festividade e contou com a participação dos artistas regionais, como os cantores Lucimar e o Braquinha Barroso, que recepcionaram o público tocando ritmos variados.

Para fechar a noite de São João, em grande estilo, no palco principal, o grupo Os Gonzagas se apresentaram em conjunto com Juzé & Lukete. Os dois repentistas ganharam notoriedade nacional, após integrarem o elenco da novela Mar do Sertão, exibida pela Rede Globo, presentearam o público com um repertório musical recheado de grandes clássicos da música nordestina, que todos sabem cantar do início ao fim.

Se apresentando pela primeira vez na região norte, os artistas destacaram a importância de levar a música nordestina para outras regiões do país.

O cantor, compositor e sanfoneiro Clayton Farias fechou as apresentações com chave de ouro, com a mistura de ritmos de que não pode faltar na playlist da festividade, como xaxado, xote e sertanejo.