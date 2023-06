Quatro juninas do Grupo Especial se apresentam neste sábado, 24

Palmas se prepara para mais uma noite de animação e tradição no Arraiá da Capital. Neste sábado, 24, a festa contará com as apresentações das juninas do Grupo Especial: Cafundó do Brejo, Encanto Luar, Arrasta Pé do Liberdade e São João das Palmas, a partir das 19 horas. Logo depois tem show nacional da banda de forró “Os Gonzagas” com participação especial dos repentistas Juzé e Lukete. Além deles, o forrozeiro Clayton Farias também faz a festança, que acontece no estacionamento do Estádio Nilton Santos e segue até o dia 25.

O concurso de juninas é o grande destaque do Arraiá da Capital, trazendo a magia e a tradição das festas juninas para o público. Com suas coreografias elaboradas, figurinos coloridos e animação contagiante, elas prometem encantar a plateia e aquecer os corações de quem assiste. Confira o tema das juninas que se apresentarão hoje:

Cafundó do Brejo: ‘Ouro Verde – Santa que casa não faz milagre’ – os trabalhadores da fazenda ouro verde não aguentam mais tanta exploração. Trabalhando de sol a sol como bóias-frias e não recebendo um tostão, a filha mais velha de um dos cortadores de cana mais experiente da fazenda, Santinha da Luz começou a produzir uma cachaça às escondidas do patrão para comercializar. Uma cachaça tão boa que o povo da cidade e da fazenda estão chamando a pinga de milagrosa. Confiante nos poderes da tal cachaça, o pai de Santinha, Bento Firmino só confirma mais ainda que sua filha é santa, a santa da cachaça de ouro verde.

Encanto Luar: ‘Vem pra Feira’ – a história começa quando trabalhadores preparam seus produtos para a venda na feira. Ana, a futura noiva, é filha de feirantes e dormia embaixo da banca dos pais. Já Otávio, o futuro noivo, filho de um cliente com condições elevadas e foi até a feira se despedir dos feirantes pois estava se mudando para um grande centro. Anos depois, os dois crescem e vivem uma linda história de amor.

Arrasta Pé do Liberdade: ‘A busca’ – no sertão seco e sofrido, sempre existe o orgulho de ser sertanejo. O espetáculo de 2023 desta junina traz a força do sertanejo pela busca de dias melhores. Eles contarão a história de João, um sertanejo cheio de fé e esperança na sua amada terra, e que sai sertão adentro em busca da flor de mandacaru que salvará o sertão da seca. Em sonho os ciganos revelam os sinais, alegria, fé e esperança, que João deve buscar para que a profecia se cumpra.

São João das Palmas: ‘Memórias Dele – Por Lysias Rodrigues’ – a junina traz este espetáculo que conta, misturando a ficção e a realidade, um pouco da trajetória do major-brigadeiro-do-ar da Força Aérea Brasileira, piloto militar, engenheiro, historiador, escritor, pesquisador, desbravador e pioneiro da aviação civil e militar brasileira. O principal foco do espetáculo é mostrar para o público e para os jurados, a importância e a influência que Lysias teve no Estado do Tocantins, mesmo antes de sua criação.

Música no Arraiá

Além das apresentações das juninas, o sábado reserva uma atração especial para o público. A banda de forró Os Gonzagas, com participação especial dos repentistas Juzé e Lukete, sobem ao palco a partir das 23 horas para uma performance única. A dupla Juzé e Lukete, que conquistou o país com seu humor e poesia na novela ‘Mar do Sertão’, da Globo, e a banda ‘Os Gonzagas’, conhecida por encantar o Brasil desde 2012, prometem uma combinação de música, cantoria, poesia e teatro, eles irão proporcionar uma experiência envolvente, trazendo o melhor da arte nordestina e brasileira para o público presente.

Outro destaque da noite é a apresentação do forrozeiro Clayton Farias. Nascido em Petrolina – PE, Clayton iniciou sua carreira musical ainda na infância, encantando com seu forró de pé-de-serra. Desde que se mudou para Palmas, em 1998, aos 14 anos, ele continua cativando o público com seu talento e autenticidade nordestina. Sua apresentação promete animar a todos com o ritmo contagiante do forró.

Coreto do Forró

E para aqueles que não resistem a um bom forró e adoram dançar, o coreto do forró é o lugar ideal. Localizado no centro da cidade cenográfica do Arraiá da Capital, remete às praças típicas das cidades do interior. É nesse espaço que as bandas de forró se apresentam, levando o autêntico arrasta-pé e proporcionando momentos de diversão e descontração para os amantes da dança. Confira a programação:

19h30: Lucimar

21h00: Braguinha