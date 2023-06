Juninas do Grupo Especial irão brilhar na última noite de apresentações Juninas do Grupo Especial encerram última noite de apresentações do Arriá da Capital

Neste domingo, dia 25 de junho, o Arraiá da Capital se despede em grande estilo com a quinta e última noite de apresentações. O destaque da festa fica por conta das juninas do Grupo de Especial, que prometem encantar o público com suas performances emocionantes e envolventes. No palco, os artistas Rony Sertão e o Trio Bacana fazem a música do Arraiá a partir das 23 horas. O evento acontecerá no estacionamento do estádio Nilton Santos, com início às 19 horas.

As juninas do Grupo de Especial que se apresentarão nesta noite são: Pizada da Butina, Pula Fogueira, Matutos da Noite e Explosão Amor Caipira. Cada uma delas trará uma história única, repleta de emoção, danças elaboradas e figurinos cativantes.

Pizada da Butina

O grupo criará um clima de medo em uma enrolada e engraçada história de terror, suspense e grandes surpresas, sem esquecer do amor. O casal de noivos enfrentará seus piores medos para finalmente conquistar seu final feliz, mas antes precisarão enfrentar a lenda do “Casamento de Sangue”.

Pula Fogueira

Irá contar uma história de encontros e desencontros em uma realidade não tão distante. A rainha Lady Gata sairá do conforto do seu apartamento para conhecer o mundo exterior e acabará encontrando uma história de amor narrada pelo Rei Pantaleão. Um rato diferenciado dos demais, que sonha em encontrar seu grande amor, percorrerá diversos lugares em busca de sua alma gêmea.

Matutos da Noite

Eles apresentarão a história intitulada ‘A fé de todos em terra de ninguém’. A junina recriará os fatos ocorridos em meados de 1897 no povoado de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro. Esse conflito é considerado o maior movimento de resistência à opressão já realizado no Brasil, e os Matutos da Noite retratarão essa época de forma emocionante.

Explosão Amor Caipira

Por fim, a Explosão Amor Caipira prestará uma homenagem ao Mestre Vitalino, um dos maiores mestres da cultura brasileira. A junina retratará a desigualdade social e os sofrimentos do povo nordestino por meio das obras do Mestre Vitalino, que retratam o cotidiano do sertanejo nordestino.

Música

Além das apresentações das juninas, o palco principal contará com as atrações musicais Rony Sertão e o Trio Bacana, a partir das 23 horas. O Trio Bacana, formado por Pexera na voz e triângulo, Edu na zabumba e Gil na sanfona, traz um repertório diversificado de músicas que destacam o forró-pé-de-serra e seus diversos ritmos.

Rony Sertão, natural de Araguaína (TO), também se apresentará no palco principal, trazendo sua energia contagiante. Desde seu lançamento no mercado fonográfico, Rony tem conquistado cada vez mais fãs com suas letras autorais e estilo único.

Coreto do Forró

E para aqueles que não resistem a um bom forró e adoram dançar, o coreto do forró é o lugar ideal. Localizado no centro da cidade cenográfica do Arraiá da Capital, remete às praças típicas das cidades do interior. É nesse espaço que as bandas de forró se apresentam, levando o autêntico arrasta-pé e proporcionando momentos de diversão e descontração para os amantes da dança.

Confira a programação:

19h30 – Edi Ribeiro

21h00 – Pedra De Fogo

Texto: redação FCP/Palmas

Edição: Secom