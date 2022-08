Juliette é segunda atração nacional confirmada para o 16º FGT

Por Secom/Palmas

A Prefeita Cintia Ribeiro movimentou a internet, ao confirmar no seu Twitter, nesta sexta-feira, 19, mais uma atração do 16° Festival Gastronômico de Taquaruçu, a cantora e vencedora da edição do Big Brother Brasil 21 (BBB), Juliette Freire, mais conhecida como Juliette. A apresentação da artista que promete agitar o distrito de Taquaruçu acontece na segunda noite do festival, no dia 8 de setembro.

Em sua conta no Twitter a prefeita destacou que estava com coração em festa, ao compartilhar a informação com os seus seguidores. “Preparem o coração e já avisem todos os cactos lovers porque temos um encontro marcado.’’ A brilhante passagem de Juliette pelo programa de repercussão nacional lhe rendeu o prêmio máximo de um milhão e meio, assim como milhões de fãs por todo o Brasil.

O 16º FGT acontece do dia 7 a 11 de setembro. Na última quarta, 17, foi confirmada a apresentação musical do cantor Nando Reis que fará a abertura no evento.