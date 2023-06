Jogos das semifinais da ‘Copa Palmas de Futsal de Base’ ocorrem nesta terça, 27

Os jogos da Copa Palmas de Futsal de Base’seguem a todo vapor no Ginásio Ayrton Senna, região sul da Capital. A competição reúne times masculinos das categorias do sub-7, sub-9, sub-11,sub-13, sub-15, sub-17 e na modalidade feminina sub-14. Nesta terça-feira, 27, ocorrem os confrontos das semifinais, com a participação dos times que se classificaram na rodada do fim de semana, com início das partidas a partir das 18 horas. A entrada é gratuita.

Os clubes que passarem nesta rodada irão se enfrentar nos jogos das finais de cada categoria, prevista para ocorrer nesta quinta, 29, a partir das 18 horas. O evento é realizado pela Liga de Esportes da Capital, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), e premiará os times vencedores por categoria, com a distribuição de troféus e medalhas.

Segue abaixo o cronograma dos jogos das semifinais

Sub 9 – Flapalmas x Aureny III – às 18h

Sub 9 – Academy Santos x Monteiro Lobato – às 18h

Sub 11 – Academy Santos 2012 x Academy Santos – às 19h30

Sub 11 – Flapalmas x Academy Santos 2013 – às 19h30

Sub 13 – PAN – Projeto Antônio Neves x INR – Compartilhe Amor – às 20h30

Sub 13 – INR – Instituto Nação Rap x Santos Palmas – às 21h

Sub 15 – Taquaralto Futsal x Tec futsal – às 21h30

Sub 15 – darcy ribeiro x Barca Futsal – às 21h30

Texto e edição: Secom/Palmas