Agtur amplia horário das inscrições do Festival Gastronômico de Taquaruçu

A Agência de Turismo (Agtur) informa que ampliou o horário das inscrições para o 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT). As inscrições vão até sexta-feira, 30, com horários estendidos a partir desta terça-feira, 27. No período da manhã, das 9 às 12 horas, e da tarde, das 13 às 18 horas, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues.

A diretora de Eventos, Mônica Hardman, ressalta que o horário ampliado visa atender as solicitações realizadas pelos interessados em participar do evento. “Durante a semana tivemos muitos pedidos para que o atendimento também acontecesse pela manhã, então, para que ninguém fique de fora, nós estamos estendendo o período para que possamos atender a todos”, disse.

Para se inscrever o concorrente deverá enviar a ficha de inscrição, cópias dos documentos pessoais, ficha técnica da preparação concorrente preenchida, endereço de produção, termo de compromisso assinado e preenchido e autorização de uso de imagem de acordo com o edital.

Ações de divulgação

Para ressaltar as datas das inscrições, bem como tirar dúvidas sobre o FGT, a equipe da Agtur realizou extensa divulgação nas principais feiras e eventos gastronômicos da cidade, como nas Feiras 304 Sul e 307 Norte, Feira do Bosque e no Arraiá da Capital. Durante esta semana segue a divulgação em diversos pontos da capital.