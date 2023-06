Agtur abre inscrições para turmas de treinamento para uso da Plataforma Integrada do Turismo

A Agência de turismo de Palmas (Agtur) inicia turmas de treinamento exclusivo para uso da Plataforma Integrada do Turismo (PIT). A qualificação ocorre nesta quarta e quinta-feira, 28 e 29. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3212-7240 ou pelo e-mail da Agtur, [email protected], com limite de 20 vagas para cada turma. A PlT foi lançada na Virada Tecnológica, realizada no dia 22 de maio pela Prefeitura de Palmas.

O objetivo da capacitação é mostrar a razão da criação da plataforma, ensinar como utilizar as ferramentas como cadastro do negócio e também como aprovar ou editar informações. O treinamento vai ocorrer na sede do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), localizada na ACSU SE 60 (602 Sul), conjunto 01, lote 13, Av Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul.

As turmas são divididas em:

Restaurantes – quarta-feira, 28

Turma 1, das 13 às 16 horas, e a turma 2, das 16h30 às 19h30;

Hotéis – quinta-feira, 29

Turma 1, das 9 às 12 horas, e a turma 2, das 13 às 16 horas;

Agência – quinta-feira, 29

Turma 3, das 16h30 às 19h30.

Mais informações sobre o PIT acesse aqui.