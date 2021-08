Jardim Vitória II recebe serviços de limpeza e manutenção de áreas públicas nesta segunda-feira, 30

O Jardim Vitória II recebe serviços de roçagem com trator e máquina costal e retirada de entulho, nesta segunda-feira, 30, para limpeza e manutenção de áreas públicas. Os trabalhos são executados pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), que têm nesta data previsão de atendimento a outros setores e quadras com serviços diversos.

Serviços de roço com máquina costal, por exemplo, estão programados para atender também o setor Lago Sul e o Jardim Aureny III, as quadras ACSU-NO 10 (101 Norte), Arse 61 (604 Sul), Arso 54 (509 Sul), ACSO 1 (103 Sul) e a Avenida LO-01. Já os serviços de roço com trator também atenderão o setor Janaína, o Distrito de Taquaruçu, o Condomínio Empresarial Logístico e Industrial de Palmas e as quadras Arso 63 (607 Sul) e ACSU-NE 60 (502 Norte).

As equipes de retirada de entulho atendem ainda o Jardim Aureny I e Jardim Aureny IV, além das quadras Arne 12 (106 Norte), Arso 64 (611 Sul) e Arse 141 (1406 Sul) e o setor Santo Amaro. A capina e varrição devem acontecer nas quadras Arse 41 (404 Sul) e Arse 33 (308 Sul) e no Jardim das Araras. Enquanto as equipes de rastelamento realizam os serviços nas quadras ACSE 1 (104 Sul), ACNO 1 (103 Norte), também na Avenida NS-02 com LO-11 e na Praça do Bosque dos Pioneiros.

A manutenção de praças está programada para a quadra Arse 112 (1006 Sul) e as praças do Distrito de Taquaruçu. As equipes que podam os jardins públicos da cidade devem atender as quadras Arse 71 (704 Sul) e ACSE 1 (104 Sul). O plantio de mudas continua sendo realizado no Viveiro de Flores da Seisp. Também está sendo feito o paisagismo na Avenida NS-02 e a manutenção de equipamentos acontece na Avenida Palmas Brasil.

Solicitação de serviços

A comunidade pode solicitar os serviços através dos telefones: (63) 3212-7417 ou (63) 3212-7426, das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. A cada dia a programação é atualizada para atender a comunidade com periodicidade de até 60 dias.