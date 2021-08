Com ação “Mais Saúde”, Prefeitura de Palmas levará atendimento a bairros da Capital

Com o objetivo de levar ações de saúde para moradores da Capital, a Prefeitura de Palmas começa a partir desta terça-feira, 31, a ação “Mais Saúde”. Durante a ação, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas ofertará para as comunidades dos setores Araras I e II, Sonho Meu, Vila Agrotins e Jardim Vitória I vacinas de rotina para crianças e adolescente de até 17 anos; vacina contra a gripe a partir dos seis meses de idade e também contra a Covid-19 para jovens e adultos a partir dos 18 anos e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade.

A Semus realizará ainda a busca ativa de quem ainda não compareceu para tomar a segunda dose da Covid-19; palestras educativas e o acompanhamento de saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família. “O intuito da ação é fazer a descentralização do serviço, realizar a busca ativa dos pacientes que não tomaram a segunda dose da vacina da covid-19 e atualização do cartão de vacina para que a imunização chegue a todos”, ressalta a coordenadora dos Distritos da Semus, Lorena Corrêa.

Programação

Na terça-feira, 31, o “Mais Saúde” atenderá a população dos setores Araras I e II, das 8 às 17 horas, na sede da Igreja Assembleia de Deus – Nação Madureira – Congregação Vista Alegre, ao lado do Mercado Marcos.

Os moradores do setor Sonho Meu serão atendidos na quarta-feira, 1º de setembro, das 8 às 17 horas, na sede Igreja Assembleia de Deus – Nação Madureira – Congregação Sonho Meu.

Na quinta-feira, 2, no mesmo horário, as atividades do “Mais Saúde” serão desenvolvidas na sede da Igreja Assembleia de Deus – Nação Madureira – Nova Aliança, em frente à Distribuidora França.

A programação termina na sexta-feira, 3, no Jardim Vitória I, também das 8 às 17 horas. No Jardim Vitória, a comunidade será atendida no Cmei Vitória Régia.

Documentos

Para receberem os atendimentos, a Semus informa que é preciso levar o cartão SUS, cartão da vacina, documento pessoal (RG ou CPF), comprovante de residência, carteira de trabalho e Número de Identificação Social (NIS). Para os jovens de 12 a 17 anos sem comorbidade é preciso levar a autorização dos pais e/ou responsável legal e também apresentar laudo que comprove a comorbidade.