Guarda Metropolitana, Fiscalização de Trânsito e Defesa Civil de Palmas podem ser acionadas pelo 153

Com a finalidade de aproximar o cidadão da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), da Fiscalização de Trânsito, e Defesa Civil Municipal, oferecendo um atendimento rápido e eficaz, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) disponibiliza o número 153, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Entre os serviços que podem ser solicitados pelo número 153 estão denúncias sobre perturbação do sossego público, captura de animais silvestres, infrações de trânsito, acidentes de trânsito, crimes ambientais, vistorias de áreas de risco, vistoria de edificações, combate a incêndios florestais, dentre outros.

Ocorrências

Das 265 ocorrências registradas em agosto pelo número 153, 143 foram atendidas pela Superintendência Patrimonial da Guarda Metropolitana de Palmas, 104 pela Fiscalização de Trânsito, e 18 pela Defesa Civil Municipal. No mês de julho, no mesmo período, foram registradas 347 ocorrências.

Dentre os registros de ocorrências, a perturbação do sossego público ocasionou 87 chamadas em agosto deste ano. Este mesmo delito registrou 129 ocorrências no mês de julho de 2021. Das chamadas direcionadas à Fiscalização de Trânsito em agosto, 36 foram registros de infrações de trânsito. Já no mês de julho, foram registradas 64 infrações de trânsito.

A população acionou também os agentes de Trânsito para quatro atendimentos relacionados à averiguação do cumprimento dos decretos referentes à Covid-19, no mês de agosto. No mês de julho, o órgão de fiscalização também atendeu quatro ocorrências da mesma natureza.

Já a Superintendência da Defesa Civil Municipal também foi acionada no mês de agosto pelo número 153 para o combate a seis registros de incêndio em área verde, e cinco no campo. Em julho, o órgão registrou pelo mesmo canal de comunicação um incêndio em área verde e um no campo.

A GMP foi acionada por 83 chamadas de denúncias de perturbação do sossego público no mês de agosto. No mês de julho, foram, 125 ocorrências da mesma natureza. O órgão também registrou duas chamadas de averiguação do cumprimento dos decretos relacionados à Covid-19, em agosto, e 11 chamadas no mês de julho, pelo 153. A população também acionou a GMP pelo número, 153, solicitando a captura de animal silvestre, sendo feitas 10 capturas no mês de agosto, e 12, em julho.

As ligações para o número 153 são gratuitas, de acordo com a determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).