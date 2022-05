Irmãos que cresceram com a Agrotins, hoje, dão consultoria para um agronegócio sustentável

A 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022) este ano vem com o tema Integrar: Intensificar e Preservar, com os objetivos de apresentar novidades para o desenvolvimento da produção, apoiar e incentivar a continuar produzindo uma agricultura sustentável para os agricultores, além de buscar abrir um espaço de boas histórias para contar. Foi pensando nessas histórias, ao longo de 22 edições da feira, que encontramos os irmãos Rafael Braudes Naves e Marília Naves Braudes.

Rafael e Marília Naves são irmãos e sócio proprietários da empresa Terra Forte Consultoria e Projetos, que foi fundada em 2012. Desde a sua fundação, a empresa tem como base a multidisciplinaridade técnico-científica, aliada à utilização de tecnologia de ponta para sustentar parcerias de sucesso e contribuir no desenvolvimento de grandes projetos, tendo como focos principais o agronegócio, a gestão ambiental e o suporte às grandes obras urbanas e ao empresariado de todos os portes.

“Temos uma história com a Agrotins de aproximadamente 16 anos. Nós vínhamos para a feira com os nossos pais. Havia as caravanas que vinham do interior e, todo ano, a gente vinha com eles. Saímos da cidade de Pedro Afonso, junto com os outros pequenos produtores, e vínhamos para Palmas. A Agrotins sempre foi sinônimo de inspiração e motivação para a nossa família”, conta Marília Naves.

Os irmãos explicam que, na Agrotins, eles se abasteciam de conhecimento para colocar em prática na propriedade. “A Agrotins sempre foi a nossa reciclagem. Sempre foi esse polo, um local onde a gente vinha aprender novas formas para aplicar na nossa propriedade e melhorar a produção. Nós vivemos do agro e, nessa busca de conhecimento, investimos em nossos estudos e fomos para a faculdade. Conforme a gente ia aprendendo, a nossa propriedade ia evoluindo e a nossa produção ia melhorando, aumentando e diversificando cada vez mais”, explica Rafael Naves.

Marilia Naves lembra ainda da importância do apoio dado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro). “A Seagro sempre nos deu esse incentivo, oportunizando condições para nós, que éramos do interior, virmos para feira. Por estarmos longe, as novidades e os conhecimentos não chegavam para nós e a Agrotins era a fonte onde a gente vinha para buscar esse aprimoramento. O apoio da secretaria e o empenho de sua equipe, em reunir as caravanas, nunca nos faltaram”, ressalta.

Com o conhecimento que a família adquiria nas vindas e a participação na feira, eles puderam elevar sua produção e diversificar seus trabalhos. “Hoje, além da nossa produção da fazenda, temos a nossa empresa de consultoria e projetos e seguimos aqui, fazendo como os nossos pais faziam. Fazemos questão de estar aqui todos os anos trazendo as nossas soluções em projetos e colocando em prática tudo o que aprendemos aqui, ao longo desses anos de parceria”, lembra Rafael Naves.

“Queremos parabenizar a Seagro, o Governo e as demais secretarias envolvidas. A cada ano, a gente percebe como essa feira cresceu e tudo o que ela vem agregando. Foi aberto espaço para que novas empresas possam expor seus produtos, soluções e tecnologias, levando conhecimento para os produtores. A mobilização é fantástica e todos estão de parabéns pelo trabalho de excelência e inclusão de todas as áreas e para todos os produtores. A cada ano, a feira se reinventa e se torna maior, reunindo cada vez mais os produtores de todos os portes e as empresas nessa troca de experiência e oportunidade de negócios”, finaliza Marília Naves.

Agrotins

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Seagro, da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.