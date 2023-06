Instituto 20 de Maio promove qualificação de motoristas do transporte coletivo de Palmas

Durante essa semana está acontecendo a formação para ‘Excelência no Transporte Coletivo de Palmas: No trânsito escolha a vida!’, uma integração entre quatro secretarias visando otimizar a qualidade e boa recepção no serviço ofertado à população. A estimativa é que participem durante todo o mês de julho cerca de 190 motoristas da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP). O primeiro módulo foi ofertado pelo Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM) ensinando técnicas de habilidade interpessoal e segurança emocional.

Dividido em quatro módulos, o curso iniciou com a participação do IVM com a palestra ‘Excelência no atendimento e boas práticas no setor público’, instruído por José Filadelfo da Silva, abordando técnicas de inteligência emocional, escuta efetiva e habilidade interpessoal, estratégias essas para um melhor relacionamento entre motoristas e passageiros. O profissional é credenciado no Instituto nas áreas de desenvolvimento humano e gestão administrativa.

Os cursistas também assistiram demonstrações de técnicas de alongamento e relaxamento físico conhecidos como ginástica laboral, uma série de exercícios que são executados no dia a dia, na entrada e saída do trabalho, prevenindo possíveis lesões e acidentes de trabalho. O momento foi coordenado pelo professor de yoga e servidor do IVM, Kaique Hilário.

Amauri Assencio Carvalho, um dos novos motoristas, relata estar muito contente com a oportunidade de compor o quadro de servidores de Palmas. “A gente tem que se capacitar, é importante estar sempre inovando e acompanhando as novidades. Nossa qualificação é baseada na quantidade de cursos que temos, assim a gente pode conseguir um emprego melhor”.

O treinamento é sediado pelo Instituto 20 de Maio e terá dez turmas, dividido em quatro módulos, respectivos a cada secretaria responsável:

Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) – Atendimento ao usuário, cordialidade, bom atendimento;

Integração Institucional Recursos Humanos – Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP);

Educação no Trânsito, Legislação no Trânsito (Básico) – Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu);

Primeiros Socorros – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).