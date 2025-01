Inscrições para residência uniprofissional e multiprofissional terminam nesta sexta, 17

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), em parceria com a Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu) do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), encerra nesta sexta-feira, 17, as inscrições para o processo seletivo de residência uniprofissional e multiprofissional em saúde.

O processo seletivo dispõe de vagas nas áreas de saúde mental, clínica integrada de adultos e medicina veterinária. Das vagas disponíveis, dezesseis são para saúde mental, seis para clínica integrada de adultos, sendo uma para pessoa com deficiência (PcD) e seis para medicina veterinária, com uma vaga para PcD. As inscrições estão disponíveis para profissionais graduados nas áreas de educação física (bacharelado), enfermagem, farmácia, medicina veterinária, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

A taxa de inscrição é de R$ 270,00 e o pagamento poderá ser feito por pix ou no cartão de crédito. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pelo site www.ulbra-to.br/residencias-saude onde o candidato deverá gerar o boleto para o pagamento.

Cronograma

Período de inscrição: 13 de dezembro a 17 de janeiro de 2025

Aplicação da prova: 2 fevereiro de 2025

Início das aulas: 1 março de 2025