Inscrições para o Vestibular 2022/2 da Unitins se encerram nesta quinta-feira, 5

Por Andréia Fernandes / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

Termina nesta quinta-feira, 5, o período de inscrições para o Vestibular 2022/2 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Neste certame são ofertadas 240 vagas, distribuídas entre os cursos de graduação do Câmpus Palmas e para o curso de Direito no Câmpus Paraíso. Os interessados devem efetuar inscrição até às 23h59 na página do vestibular, disponível no portal da universidade.

A taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 deve ser paga até sexta-feira, 6 de maio. As provas objetiva e de redação serão realizadas presencialmente, dia 12 de junho, no período vespertino. No ato de inscrição, os candidatos podem optar por realizar a prova no município de Palmas ou Paraíso do Tocantins

Das 240 vagas ofertadas, 50% são destinadas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas na modalidade de cotas. Confira os cursos ofertados:

• Câmpus Palmas

– Direito

– Engenharia Agronômica

– Pedagogia

– Serviço Social

– Sistemas de Informação

• Câmpus Paraíso

– Direito