Agrotins 2022 atinge 100% de comercialização das áreas para expositores

Por Adrielly Cavalini / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), comemora a comercialização de 100% das áreas destinadas aos expositores da 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022). A Feira acontece entre os dias 10 e 14 de maio, no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na TO-050, saída para Porto Nacional.

O diretor-presidente da Tocantins Parcerias, Aleandro Lacerda, conta que mesmo com todo o espaço fechado, ainda há mais de 20 empresas na fila de espera, representando diversos segmentos da tecnologia, máquinas e serviços. “Comemoramos a ocupação de todos os espaço que foram disponibilizados para comercialização, e isso graças aos nossos parceiros. Estamos trabalhando para oferecer o melhor que o expositor e o visitante pode ter com infraestrutura e conforto, junto aos organizadores”, explicou.

A Companhia é responsável pela comercialização das áreas destinadas aos expositores, com a finalidade na arrecadação para melhoramento da infraestrutura da Feira, visando proporcionar melhor comodidade aos expositores e visitantes. As áreas foram destinadas para pessoas físicas ou jurídicas de variados segmentos, como produtores rurais, agroindústria, ciência e tecnologia, além de empresas do ramo de alimentação.

Mais informações sobre a Agrotins 2022 podem ser conferidas no portal oficial da Feira: https://agrotins.to.gov.br/

A 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), com o tema Integrar: Intensificar e Preservar tem como objetivo apresentar novidades para o desenvolvimento da produção agropecuária.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Seagro, da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt), da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.