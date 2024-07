Inscrições para o Concurso Eldon Correa de Educação no Trânsito se encerram nesta segunda, 1º

O tempo está se esgotando para aqueles que desejam participar do V Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito, promovido pela Prefeitura de Palmas, através da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). As inscrições são gratuitas. O prazo para os interessados se iniciou no dia 18 deste mês e segue somente até o dia 1º de julho. As inscrições podem ser realizadas na Gerência de Educação para o Trânsito, sede da Sesmu, na Quadra ACNE 1 (104 Norte), Rua NE-01, ao lado da Copiadora Exata, ou através do site sistemadacidade.com/cecet.

Com sete categorias abrangendo desde desenhos até produções jornalísticas, o concurso oferece premiações em dinheiro que chegam a até R$10 mil. O tema ‘Paz no trânsito começa por você’ guia os trabalhos que visam incentivar a conscientização e segurança nas vias urbanas.

Destacando-se como a categoria com a maior premiação, o Jornalismo contempla três modalidades: texto, áudio e vídeo. Jornalistas diplomados com reportagens produzidas em um dos formatos mencionados estão aptos a participar. O edital para o concurso pode ser conferido aqui.