ETI João Beltrão será reaberta nesta segunda-feira, 1º

Após uma ampla reestruturação, a Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) João Beltrão, localizada na Rodovia TO-020, Km 08, distrito de Taquaruçu Grande, será reaberta para atender às famílias residentes na região de chácaras próximas e nos loteamentos Alto da Serra e Coqueirinho. A cerimônia de reabertura está marcada para a próxima segunda-feira, 1º, às 16h30, com a presença da prefeita de Palmas, Cínthia Ribeiro Mantoan, e outras autoridades.

A reforma incluiu a revitalização do pátio, nova pintura das salas de aula, manutenção do telhado, substituição do forro, revisão geral da parte elétrica e troca de todo o piso por porcelanato. Essas melhorias proporcionarão um ambiente mais seguro e acolhedor para os 200 alunos das turmas de Pré-Escola I e II da Educação Infantil e do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental que, a partir do segundo semestre letivo, estudarão na escola.

Para as obras de reforma e revitalização da ETI, foram investidos pela Prefeitura recursos próprios no valor de R$ 370.445,55.

A ETI

A ETI João Beltrão tem raízes históricas anteriores ao surgimento de Palmas, pertencia ao Município de Porto Nacional. Com a criação de Palmas, em 1989, as três escolas da comunidade (Nossa Senhora Aparecida, Taquarussu Grande e Fazenda Varjão) foram unificadas no processo conhecido como nucleação. A escola recebeu o nome de Escola Municipal João Beltrão em homenagem ao pai do doador do terreno, Ademar Nepunuceno, e foi inaugurada em 20 de maio de 1991. A partir de 2009, a Prefeitura de Palmas autorizou a escola a oferecer educação em tempo integral. Em 2019, a escola foi desativada devido à necessidade de reforma estrutural e os alunos foram transferidos para a unidade mais próxima, a ETI Fidêncio Bogo. No entanto, com o passar dos anos, a demanda por matrículas aumentou, tornando necessária a ampliação e reabertura da ETI João Beltrão.