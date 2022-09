Inauguração de Comitê em Colinas impulsiona campanha para reeleição de Lázaro Botelho e Valderez

Por Assessoria

O deputado federal Lázaro Botelho (Progressistas) e a deputada estadual Valderez Castelo Branco (Republicanos) seguem em forte campanha na busca pela reeleição. Com grande apoio em Colinas do Tocantins, os parlamentares inauguraram o Comitê do município na noite deste sábado, 10.

O evento movimentou o centro da cidade e contou com a presença de diversas autoridades da região, que respaldaram o trabalho e hipotecaram seu apoio.

O vereador Ricardo Parente, João Paz, Dayhany Rodrigues, a ex-prefeita, Maria Helena Defavari, o vice-prefeito de Arapoema, Jurandir Fidelis, a vereadora de Colinas, Alessandra Cunha, João Emídio, representando o governador Wanderlei Barbosa, José Carlos, Joel e Valdeci.

Localizado na Rua 03, número 55, o comitê impulsiona a campanha em um momento importante. Concentra o material gráfico dos candidatos, além de ser um espaço de mobilização de lideranças e local para realização de eventos de campanha.

Para Lázaro Botelho, estar em Colinas é como estar em casa. O deputado sempre teve voto majoritário no município em todos os pleitos que participou.

Em todos os seus mandatos, foram destinados e aplicados no município recursos para pavimentação asfáltica, construção do ginásio de esportes, ampliação do hospital municipal, custeio de medicamentos, aquisição de micro-ônibus e tratores, além de articulação para viabilizar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.

“Independente do apoio do prefeito, meu carinho por Colinas é grande e na Câmara Federal, quero continuar a ajudar o município e o Tocantins como sempre fiz”, declarou.

Em seu discurso, Valderez Castelo Branco agradeceu o povo de Colinas pelo título de cidadã recebido e reforçou que está comprometida em trabalhar pelo município.

“Por meio da LOA, direcionei importantes obras para o município, como a Construção do Procon, reforma da APAE, ampliação dos Colégios João XXIII, CEM Presidente Castelo Branco e Ernesto Barros, construção de Quadra Poliesportiva, recuperação das avenidas Pedro Ludovico e Tocantins, construção do Anel Viário e a duplicação do trecho que liga Colinas do Tocantins a Palmeirante”, afirmou.

Os parlamentares aproveitaram ainda a oportunidade e pediram voto para a chapa do Governador Wanderlei Barbosa.

Agenda positiva

Durante o dia, os deputados estiveram em um adesivaço organizado pelo empresário e amigo, Leonardo Souza em Araguaína.

No início da tarde, participaram ainda de almoço no povoado Cebola, recebidos pelo anfitrião João Veloso e pelos líderes José Mendes, Silvio Aguiar, Edson Souza, Carneiro, Pedro Aluísio e o ex-vice-prefeito, Ivanei Maciel.