Imunização anticovid para crianças de seis meses a dois anos de idade com comorbidades segue em USFs

Em nova ampliação de imunização contra a covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) disponibiliza a partir de segunda-feira, 21, sete Unidades de Saúde da Família (USFs) para aplicação das doses em crianças de seis meses a dois anos com comorbidades. O cronograma completo para este público pode ser conferido no final da matéria.

De acordo com a área técnica da Vigilância em Saúde da Semus, quatro unidades seguem com atendimento das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. As outras três unidades atenderão via agendamento no próprio local.

Entram nesse público crianças que apresentam doenças crônicas como cardiopatia, pneumopatia, doença renal, asma, doença neurológica, doença hepática, doença hematológica, diabetes, obesidade, Síndrome de Down e imunossuprimidos. Para adquirir o imunizante, os pais ou responsáveis devem apresentar um laudo, declaração ou receita médica que comprove a patologia crônica.

As vacinas de pfizer Infantil estão disponíveis nas seguintes unidades:

USF da Arno 61 (503 Norte)

USF da Arso 23 ( 207 Sul)

USF Jose Hermes

USF Taquari

USF Walterly (por agendamento na própria USF)

USF Walter Morato (por agendamento na própria USF)

USF Buritirana (por agendamento na própria USF)

Texto: Redação Semus

Edição: Redação Secom